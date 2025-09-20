إعلان

بلومبرج: بوتين مقتنع بأن التصعيد العسكري سيجبر أوكرانيا على التفاوض

06:03 م السبت 20 سبتمبر 2025

بوتين

background

وكالات

قالت وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصادر بالكرملين، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي مواصلة استهداف شبكة الطاقة في كييف وغيرها من البنى التحتية.

وأشارت المصادر، إلى أن بوتين يرى أن حرب غزة حظيت بقبول حكومات الغرب ما يقلل انتقاد موسكو لحرب أوكرانيا، موضحة أن الرئيس الروسي خلص إلى أن التصعيد العسكري أفضل طريقة لإجبار أوكرانيا على التفاوض وفق شروطه.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأن قواتها سيطرت على بلدة بيريزوفيا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا.

في المقابل، أعلن جهاز الأمن الأوكراني، استهداف محطات ضخ صادرات النفط الروسية عبر ميناء نوفوروسيسك بطائرات مسيرة.

الكرملين بوتين حرب غزة موسكو كييف وزارة الدفاع الروسية جهاز الأمن الأوكراني صادرات النفط الروسية
