القسام تنشر صورة ''وداعية'' للأسرى الإسرائيليين

وكالات

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورة لأسرى إسرائيليين لم يُطلق سراحهم بعد.

وكتبت القسام على الصورة عبر قناتها بمنصة تليجرام، عبارة: "بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة".

وذكرت الكتائب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان إيال زامير.

وأمس الجمعة، أكدت القسام أن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش الاحتلال. وقالت الكتائب في بيان، مخاطبة القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية: "نحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم".

وأضافت: "لقد أعددنا لكم جيشًا من الاستشهاديين وآلافًا من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم".

وتابعت القسام: "أسراكم (الأسرى الإسرائيليين) موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم، وإن بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميتٍ، وسيكون مصيرهم جميعًا كمصير رون أراد".

وفجر الثلاثاء الماضي، بدأ جيش الاحتلال الاجتياح البري لمدينة غزة.