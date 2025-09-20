إعلان

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين

10:54 ص السبت 20 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الفلسطينية

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، بقرار البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غدًا، واعتبرته قرارًا شجاعًا يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وشكرت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرة أنها تطالب الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، وتحثها على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض وفقًا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

وأعلنت البرتغال أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين يوم غد الأحد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية البرتغالية.

ويستعد أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة للتوجه إلى نيويورك للمشاركة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري، حيث تعتزم عدة دول غربية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وزارة الخارجية الفلسطينية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين
