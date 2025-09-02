إعلان

ترامب يعلق على شائعة وفاته.. ماذا قال؟

10:55 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، واصفًا إياها بأنها "مزيفة".

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "لقد كنت نشطًا جدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكل ما نُشر بشأن صحتي غير صحيح"، مضيفًا تعليقًا على شائعة وفاته: "إنه أمر جنوني".

وأوضح أنه عقد العديد من المؤتمرات الصحفية خلال الأسبوع الماضي، ثم توقف عنها ليومين فقط، "وفجأة أصبح هناك مشكلة"، على حد قوله، وأضاف: "بايدن لم يعقد مؤتمرات لعدة أشهر، ولم يقل أحد قط إن هناك مشكلة".

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي السبت الماضي، بوسم غريب ولافت: "ترامب ميت"، وفي غضون ساعات تصدّر الوسم قائمة الأكثر تداولًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ليصبح "التريند العالمي"، وجاء ذلك وسط سيل من التساؤلات والقلق بشأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد غاب عن الأضواء لثلاثة أيام متواصلة، في سابقة لم يعتد عليها متابعوه.

