بريطانيا في بيان جديد: سفارتنا في مصر مفتوحة وحدثنا نصائح السفر

04:45 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

السفارة البريطانية بالقاهرة

وكالات

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة، الثلاثاء، بيانا جديدا، بعد 3 أيام من إعلانها أنها أغلقت مبناها الرئيسي بحي جاردن سيتي بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية التي كانت حولها.

وقالت السفارة البريطانية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بعد التواصل مع السلطات المصرية، تم تحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر".

وأضافت السفارة البريطانية في القاهرة: "لا تزال السفارة البريطانية مفتوحة وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات".

وأردفت السفارة أن "الدعم القنصلي الذي تقدمه متوافر عبر الاتصال بالهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمواطنين البريطانيين".

وكانت السفارة البريطانية في مصر أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق المبنى الرئيسي لها بعدما أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج مقر المبنى.

وقالت السفارة البريطانية في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أزالت السلطات المصرية، الأحد 31 أغسطس، الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة. سيُغلق المبنى الرئيسي للسفارة حتى تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات".

السفارة البريطانية بريطانيا تحديث نصائح السفر
