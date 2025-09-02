إعلان

إسرائيل تدرس زيادة المساعدات لميليشيا أبو الشباب

12:29 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

ميليشيا أبو شباب

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاوراتها الأمنية الأخيرة، ناقشت بجدية في إمكانية زيادة المساعدات المقدمة لمليشيا أبو شباب في جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع استعداد جيش إسرائيل لاحتلال المدينة وإخلاء سكانها.

وقال مصدر مسئول لقناة 12 العبرية، إن تسليح الميليشيا أبو شباب نجاح في إنقاذ أرواح العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "ميليشيا أبو شباب إذا نجحت فستُشكل بديلاً حقيقياً لحماس".

وأكد المصدر الإسرائيلي، أن حكومة الاحتلال راضية عن نموذج تسليح الميليشيات في غزة، والآن يدرس المستوى السياسي بشكل جدي زيادة المساعدات للجماعة المسلحة التي تعمل في رفح لتواجه حركة حماس.

وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال سيبدأ غدا الثلاثاء، في استدعاء 60 ألف جندي من جنود الاحتياط استعدادا لمواصلة الحرب في غزة.

وأضافت القناة الإسرئيلية، أنه سيتم بداية استدعاء 5 ألوية من الاحتياط قوامها 15 ألف جندي، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط سينتشرون أيضًا على حدود لبنان وسوريا وفي الضفة لتمكين الجنود النظاميين من الحرب في غزة.

