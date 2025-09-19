مسؤول أمريكي: اعتقال أكثر من 400 شخص حتى الآن في عملية بشيكاغو

(أ ب)

قال مسؤول رفيع في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة اعتقلوا أكثر من 400 شخص ضمن عملية بمنطقة شيكاغو بدأت منذ أقل قليلا من أسبوعين.

وقدم ماركوس تشارلز، القائم بأعمال مدير عمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، هذه الأرقام خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وتوفر هذه الأرقام، الذي لم تكشف عنها وسائل الإعلام على نطاق واسع، مؤشرا أوليا على ما يبدو أنها عملية إنفاذ كبيرة تأتي بعد عمليات مماثلة تم إطلاقها في لوس أنجلوس وواشنطن العاصمة.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يرى أن هذا العدد من الاعتقالات في هذه المرحلة من العملية يعد أمرا إيجابيا، قال تشارلز إن الرقم 400 هو "عدد جيد"، مضيفا أن الرقم يشمل اعتقالات قامت بها وكالات فيدرالية أخرى تساعد في الحملة إلى جانب إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

وأضاف: "سنواصل تنفيذ هذه العملية حتى نشعر أننا حققنا النجاح. ولا يوجد في الأفق تاريخ محدد لنهايتها".