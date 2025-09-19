إعلان

لبحث التعاون العسكري.. ترامب يعلن موعد لقائه مع أردوغان في البيت الأبيض

09:25 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

ترامب واردوغان

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيستضيف نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض يوم 25 سبتمبر الجاري.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "نعمل مع الرئيس التركي على العديد من الصفقات التجارية والعسكرية بما في ذلك شراء طائرات بوينج وصفقة كبرى لطائرات إف 16"، مؤكدًا "لقد كانت علاقتي بالرئيس أردوغان جيدة جدًا دائمًا".

وأوضح ترامب، أن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع تركيا بشأن طائرات إف 35 مستمرة، مضيفًا "نتوقع أن تنتهي بشكل إيجابي".

وتعتزم تركيا إبرام المزيد من الصفقات في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة في غضون الأسبوع المقبل، بينما تسعى لتعزيز العلاقات مع واشنطن ابتداء من السلع الأساسية إلى مجال الدفاع، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

دونالد ترامب رجب طيب اردوغان البيت الأبيض
