الأمطار الغزيرة تغمر الطرق وتدمر المنازل في كاليفورنيا

(أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الجمعة، إن الانزلاقات الطينية وتدفقات قطع الصخور الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق في جنوب كاليفورنيا تسببت في اقتلاع الأشجار، وتدمير المنازل ومحاصرة سائقي السيارات لمدة 10 ساعات.

وقال كريستوفر براتر، ضابط المعلومات العامة في إدارة إطفاء مقاطعة سان بيرناردينو اليوم الجمعة، إنه لم يصب أحد بأذى ، ولم يُبلّغ عن أي مفقود.

وقالت هيئة الطقس الوطنية اليوم الجمعة، إن أمطارًا غزيرة هطلت على المنطقة لأكثر من ساعة بعد ظهر أمس الخميس مع وصول العاصفة الاستوائية ماريو إلى المنطقة الجبلية.

وأفادت هيئة الإطفاء في المقاطعة في بيان لها، بأن الانزلاقات الطينية أثرت على المناطق الجبلية الصغيرة في فورست فولز وأوك جلين وبوتاتو كانيون في مقاطعة سان بيرناردينو، شرق لوس أنجليس مباشرة.

وأضافت هيئة الإطفاء، أن السلطات أنقذت 10 أشخاص كانوا مسافرين في 6 مركبات على الأقل وعلقوا على الطريق السريع 38 في منطقة بحيرة جينكس، قرب غابة سان بيرناردينو الوطنية.

وقبل ثلاث سنوات، ضربت الانزلاقات الطينية بشدة بلدة فورست فولز، وهي بلدة صغيرة تقع قرب الطريق 38.

وشهدت في جنوب كاليفورنيا أمس الخميس، هطول أمطار بلغ منسوبها 1.5 بوصة (3.8 سنتمترات) في غضون ساعة، ونصف بوصة إضافية (1.3 سنتمترا) بعد ذلك - وهذا أكثر بكثير مما تتعرض له عادةً منطقة جنوب كاليفورنيا الجافة، حسبما أفاد كايل ويلر، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الطقس الوطنية في سان دييجو.

وأضاف ويلر أن الأمطار هطلت أيضًا بسرعة أكبر بكثير، مشيرًا إلى أن منسوب مياه الأمطار المصاحبة للعواصف الصيفية في المنطقة تبلغ عادةً حوالي نصف بوصة (1.3سنتمترا) في الساعة.