مالطا ولوكسمبورج تعتزمان الاعتراف بدولة فلسطين

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت "وفا" أيضًا، إن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تلقى اتصالًا من رئيس وزراء لوكسمبورج، لوك فريدن، أكد خلاله اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة.

ويستعد أكثر من 140 رئيس دولة وحكومة للتوجه إلى نيويورك الأسبوع المقبل للمشاركة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري، حيث يتصدر مستقبل الفلسطينيين وغزة جدول أعمالها هذا العام.