تقارير: لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في نيويورك

07:13 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

دونالد ترامب وأحمد الشرع

وكالات

كشفت شبكة "سي.بي.إس"، اليوم الجمعة، أن الترتيب جارٍ لعقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في مدينة نيويورك بعد أيام.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السورية، إن الرئيس الشرع سيشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد بين 22 و30 سبتمبر الجاري.

وسيصبح الشرع أول رئيس سوري يلقي كلمة في الأمم المتحدة منذ عهد الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي عام 1967، وأول رئيس سوري يشارك في أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة على الإطلاق، وفق سكاي نيوز عربية.

وسبق أن التقى الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

