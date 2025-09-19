"شينخوا" تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الصيني والأمريكي

وكالات

كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، تفاصيل الاتصال الهاتفي اليوم الجمعة، بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه كان إيجابيا وبناء.

وقالت الوكالة الصينية، إن الرئيس الصيني طالب الرئيس ترمب بأن تمتنع وأمريكا عن فرض أي إجراءات أحادية فيما يتعلق بالتجارة، كما تبادلا وجهات النظر بصراحة وعمق حول العلاقات الحالية بين الولايات المتحدة والصين.

وناقش الرئيسين قضايا شائكة عديدة بينها العلاقات التجارية الثنائية، ومصير تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.

أضاف تقرير وكالة أنباء شينخوا أن موقف الصين ظل واضحا، وتأمل البلاد أن تتمتع الولايات المتحدة ببيئة عمل مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية التي تتطلع إلى الاستثمار في الولايات المتحدة.