نتنياهو: مسؤولية إحباط الهجوم على معبر اللنبي تقع على عاتق الأردن

11:36 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مسؤولية إحباط الهجوم على معبر اللنبي أمس الخميس، كانت تقع على عاتق الأردن.

وقال:" إحباط الهجوم مسؤولية الأردن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. وسوف نفعل ذلك".
وجاء تصريح نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني في أعقاب الهجوم على معبر اللنبي على الحدود مع الأردن، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت " الإسرائيلية اليوم الجمعة.

وأضاف نتنياهو: "سوف يخضع السائقون المتجهون من الأردن إلى غزة لعمليات تفتيش دقيقة، تشمل أجهزة قياس المجال المغناطيسي.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من جنوده، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.
وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة شهور.

