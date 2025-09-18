إعلان

الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات إخلاء للسكان في 3 مناطق بجنوب لبنان

05:24 م الخميس 18 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انذارات إخلاء عاجلة إلى سكان 3 مناطق في جنوب لبنان استعدادا لقصفها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال ستهاجم على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في انحاء جنوب لبنان.

ووجه المتحدث خلال منشور له على منصة أكس، الخميس، تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة لمنشوره، وهي "ميس الجبل، وكفر تبنيت، ودبين".

وأضاف أدرعي، "أنتم متواجدون في مباني يستخدمها حزب الله، ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء تلك المباني والمباني المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر، البقاء في المباني يعرضكم للخطر".

جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات إخلاء للسكان بجنوب لبنان حزب الله اللبناني
