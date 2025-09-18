إعلان

مقتل وإصابة 7 جنود إسرائيليين جراء لغم جنوب قطاع غزة

12:30 م الخميس 18 سبتمبر 2025

جندي إسرائيلي

وكالات

أفادت مصادر فلسطينية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 جراء لغم في جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، صرحت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرّض، صباح اليوم الخميس، لحدث أمني صعب في مدينة رفح الفلسطينية.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، فقد صرح الإعلام العبري، بأنه تم رصد هبوط طيران مروحي في حدث أمني يتعرض له جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتستمر المقاومة في استهداف قوات الاحتلال بمختلف الأسلحة التي بحوزتها، ما يؤدي لوقوع خسائر في صفوف الجنود بمختلف مناطق القطاع.

7 جنود إسرائيليين قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي
