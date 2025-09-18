غرق قارب يحمل عشرات السودانيين قبالة ليبيا

وكالات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، الأربعاء، أن 13 شخصًا فقط نجوا من حادث غرق وقع قبالة سواحل مدينة طبرق شرقي ليبيا، بعد انقلاب قارب كان يقل نحو 74 شخصاً، معظمهم من اللاجئين السودانيين، وأكدت المفوضية أن العشرات ما زالوا في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في المنظمة الدولية للهجرة قوله إن المأساة وقعت عندما اندلع حريق في القارب المطاطي الذي أبحر من طبرق في اتجاه السواحل اليونانية.

وتُسجل السواحل الليبية باستمرار حوادث مشابهة، حيث تتعرض قوارب المهاجرين للغرق أثناء محاولتها عبور البحر المتوسط.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت في منتصف العام الحالي عن مصرع ما لا يقل عن 60 مهاجراً، بينهم نساء وأطفال، إثر غرق قاربين قبالة ليبيا.

ووفق بيانات المنظمة، فإن 456 شخصاً لقوا مصرعهم منذ بداية العام الجاري أثناء محاولاتهم عبور المتوسط، الذي ما زال يُعتبر أخطر طريق للهجرة في العالم، بسبب ممارسات الاتجار بالبشر، والقدرات المحدودة لعمليات الإنقاذ، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة الإنسانية.

كما أشارت المنظمة إلى أنه منذ مطلع العام، جرى اعتراض وإعادة 17 ألف مهاجر إلى ليبيا، بينهم 1516 امرأة و586 طفلاً، وهو ما يعكس حجم أزمة الهجرة المستمرة على السواحل الليبية.