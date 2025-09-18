وزير الدفاع الباكستاني: حان الوقت لتأسيس "ناتو إسلامي"

وكالات

صرّح وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف بأن العدوان الأخير للاحتلال الإسرائيلي على قطر ما كان ليحدث لولا حصوله على موافقة مسبقة من الولايات المتحدة، مؤكداً أن الوقت قد حان لتأسيس "ناتو إسلامي" للتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه الأمة.

وفي مقابلة مع قناة جيو الباكستانية، أوضح آصف أن الهجوم الإسرائيلي ضد الدوحة جاء بضوء أخضر من واشنطن، داعياً المسلمين إلى التعامل بجدية مع ما سماه "النفاق" والقدرة على التمييز بين الأصدقاء الحقيقيين والأعداء المتخفين في صورة حلفاء.

وأشار آصف إلى أن الرأي العام الغربي يشهد تحولاً واضحاً في مواقفه من إسرائيل، حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث تتنامى حالة السخط الشعبي تجاه سياسات تل أبيب. وأضاف قائلاً: "وجود قادة حركة حماس في قطر لم يكن ليتم دون موافقة أمريكية، والهجوم الإسرائيلي ضدهم جاء بنفس الرضا، وسنشهد قريباً تداعيات هذا الأمر".

واستدل آصف على حديثه بأمثلة من التاريخ القريب، مذكّراً بأن أسامة بن لادن كان، حسب قوله، "نتاجاً أمريكياً" جرى نقله من السودان بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

كما أشار إلى أن ما جرى في سوريا من محاولات لتغيير النظام جاء أيضاً بموافقة أمريكية، في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

أما فيما يتعلق بالقمة العربية–الإسلامية الطارئة التي استضافتها الدوحة مؤخراً، فقال آصف إنه من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن نتائجها، لكنه شدد على أن المسلمين بحاجة إلى بناء تحالف عسكري على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا ليكون موجهاً ضد دولة بعينها، وإنما بهدف تحقيق الدفاع المشترك وحماية الأمة من الأخطار والتحديات الخارجية.