قوات "درع الوطن" تسيطر على معسكر الخشعة بحضرموت وتواصل التقدم.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

05:23 م 02/01/2026

قوات درع الوطن أرشيفية

سيطرت قوات درع الوطن بقيادة محافظ حضرموت تسيطر على معسكر اللواء 37 في الخشعة وتتحرك باتجاه مدينة سيئون، بعد عقب اشتباكات محدودة مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعا سالم الخنبشي محافظ حضرموت، قوات "درع الوطن" وأبناء القبائل رعاية المقبوض عليهم من قوات الانتقالي بمبادئ الدين والأعراف، مشددًا على تقديم الرعاية الطبية والاهتمام بالجرحى.

ووجه الخنبشي، نداء للقوات التابعة للانتقالي بالانسحاب من المواقع حقنا للدماء، مؤكدًا أن "درع الوطن" تتحرك باتجاه سيئون بعد الاستيلاء على معسكر الخشعة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن محمد النقيب، المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، أن قوات المجلس تخوض "معركة الدفاع "على جميع الاتجاهات في حضرموت، مشيرا إلى أنها "حرب مصيرية ووجودية وفاصلة" لهم.

قوات درع الوطن محافظ حضرموت معسكر الخشعة بحضرموت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

