محافظ حضرموت يطالب قوات التحالف بتدمير التعزيزات القادمة للانتقالي

كتب-عبدالله محمود:

06:11 م 02/01/2026

دعا قائد قوات درع الوطن في حضرموت، سالم الخنبشي، القوات التابعة للمجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها حقنا للدماء.

وقال قائد قوات درع الوطن، أنه سيكفل كل الحقوق للقوات التابعة للانتقالي إذا انسحبت من المواقع التي تسيطر عليها.

وطالب قائد قوات درع الوطن من قيادات المجلس الانتقالي تغليب المصلحة العامة وتسليم المعسكرات بطريقة سلمية.

وأكد محافظ حضرموت، أنه سيطلب من قوات التحالف تدمير التعزيزات القادمة لقوات الانتقالي من أبين وشبوة والبيضاء.

