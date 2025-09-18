جيش الاحتلال: قضينا على مورد أسلحة من لبنان إلى خلايا داخل سوريا



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مهاجمته مواطنا لبنانيا في منطقة بعلبك وتصفيته، مشيرا إلى أن المستهدف عمل كتاجر ومورد أسلحة كبير من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف المدعو "حسين سيفو شريف"، قام بتوجيه الخلايا داخل سوريا وبدروها خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وجاء في بيان المتحدث: "هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة بعلبك وقضى على الإرهابي المدعو حسين سيفو شريف الذي شغل تاجر ومورد أسلحة كبير عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأضاف: "أنشطة الارهابي شكلت انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، وفقا لروسيا اليوم.