إعلان

جيش الاحتلال: قضينا على مورد أسلحة من لبنان إلى خلايا داخل سوريا

08:32 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مهاجمته مواطنا لبنانيا في منطقة بعلبك وتصفيته، مشيرا إلى أن المستهدف عمل كتاجر ومورد أسلحة كبير من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن المستهدف المدعو "حسين سيفو شريف"، قام بتوجيه الخلايا داخل سوريا وبدروها خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل.

وجاء في بيان المتحدث: "هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة بعلبك وقضى على الإرهابي المدعو حسين سيفو شريف الذي شغل تاجر ومورد أسلحة كبير عمل من لبنان لتوجيه خلايا إرهابية داخل سوريا خططت لتنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأضاف: "أنشطة الارهابي شكلت انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال خلايا داخل سوريا مورد أسلحة من لبنان أسلحة من لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان