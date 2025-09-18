إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة

03:35 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

يتوجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، إلى الرياض، في زيارة رسمية تستهدف إجراء عدد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المشترك لدى البلدين الشقيقين على مواصلة التشاور والتنسيق إزاء مختلف ملفات التعاون الثنائي، وتعزيز آليات التكامل بين مصر والسعودية في شتى المجالات، وبما يعكس العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تتناول الزيارة ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، فضلًا عن التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Manal el Alem

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان