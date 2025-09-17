إعلان تحريري

حصلت الخطوط السعودية على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2026" للسنة الخامسة توالياً ضمن حفل توزيع جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس APEX، حيث يعكس ذلك نجاح مبادراتها ضمن استراتيجيتها الجديدة التي تركز على تعزيز تجربة السفر وتستهدف رفع مستوى رضا الضيوف في جميع مواقع الخدمة مع توفير كافة المتطلبات التي تضمن السلامة الجوية لمنظومة عملياتها التشغيلية ورحلاتها التي تحلق إلى أكثر من مائة وجهة في أربع قارات.

كما حصلت "السعودية" على جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" للسنة الثانية على التوالي، وهي جائزة حصرية تُمنح لشركة الطيران التي تحقق أعلى تقييم عالمي في هذه الفئة، مما يؤكد على استمرارية تحول تجربة الضيوف لدى "السعودية" وعلى أصالة الضيافة السعودية التي تقدمها للعالم على متن رحلاتها.

وتستند جائزة أبكس على تصنيف لجنة مهنية ومختصة بتقييم أداء وخدمات شركات الطيران وتركز على تطبيق معايير الجودة والاهتمام بالممارسات التي تضمن السلامة الجوية مع رصد دقيق للخدمات والمنتجات المتعلقة بالرفاهية إلى جانب تنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة ويضاف إلى ذلك الاهتمام بآراء وملاحظات الضيوف المبنية على تجاربهم الشخصية.

وأوضح رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسن ديميتروف، أن الحصول على جائزة أبكس شركة الطيران عالمية المستوى للعام الخامس على التوالي، إلى جانب نيل جائزة الأفضل في خدمات تجربة الضيوف للسنة الثانية على التوالي، هو تأكيد على تفاني واحترافية منسوبي "السعودية"، فهذه الجوائز تعكس استمرارية تحولها وأصالة الضيافة السعودية التي تميزها، واستناداً إلى استراتيجيتنا الجديدة فقد تم تصميم كل تفاصيل رحلة الضيف بتخطيط مدروس لضمان راحة ضيوفنا طوال رحلتهم. وتكمن قيمة هذه الجوائز في صدورها عن جهات محايدة وعالمية تؤكد ريادة "السعودية" في مجالي السفر والطيران.

وتحرص "السعودية" ضمن برنامجٍ زمني محدد، على تنفيذ العديد من المبادرات التي تعزز ريادتها وحرصها على تطوير تجربة السفر وبما يؤكد مساهمتها المباشرة في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، ومن ذلك استلام 116 طائرة جديدة خلال السنوات القليلة القادمة ضمن الصفقات التي أُعلن عنها في وقت سابق، لتضاف إلى الأسطول الحالي البالغ 149 طائرة، علاوة على المقاعد الجديدة المتميزة بالرحابة والرفاهية وخدمة الإنترنت الجوي فائق السرعة التي تتيح للضيوف مشاهدة برامج البث المباشر، إلى جانب تطوير خدماتها الإلكترونية وخدمات ما بعد إجراء الحجوزات وتعزيزها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.