لأول مرة.. المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة



وكالات

مثل الشاب الأمريكي تايلر روبينسون المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك أمام المحكمة في الولايات المتحدة.

عقدت جلسة المحكمة بشكل افتراضي، إذ لم يكن روبينسون موجودا في قاعة المحكمة، وحضر الجلسة عبر الفيديو من داخل السجن في ولاية يوتا.

وظهر المتهم بملابس خاصة تمنعه من أي محاولة محتملة للانتحار، ولم يقل روبينسون أي كلمة خلال الجلسة بعد أن قدم نفسه بطلب من القاضي.

وخلال الجلسة أطلع القاضي المتهم على تفاصيل الاتهام، وحدد 29 سبتمبر موعدا لعقد الجلسة التالية في القضية.

وفي وقت سابق وجهت النيابة العامة في ولاية يوتا التهم الرسمية باغتيال كيرك.

وتضمنت لائجة الاتهام ما مجموعه 7 تهم، وقد يحكم على روبينسون بالإعدام في حال إدانته، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الناشط اليميني الأمريكي المعروف تشارلي كيرك توفي يوم 10 سبتمبر متأثرا بجروحه بعد تعرضه لإطلاق النار أثناء فعاليات أقامها الناشط بجامعة في ولاية يوتا.