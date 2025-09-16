حماس: ادّعاءات استخدامنا للأبراج السكنية في مدينة غزة أكاذيب مكشوفة

وكالات

قالت حركة حماس في بيان، الثلاثاء، إن الادعاءات التي يروج لها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استخدام المقاومة للأبراج السكنية في مدينة غزة ليست سوى أكاذيب مكشوفة.

وأشارت حماس، إلى أن ادعاءات الاحتلال تهدف إلى تبرير جرائم جيشه الفاشي وتغطية تدميره الممنهج لمدينة غزة، مضيفة أن "اتهامات الاحتلال للحركة باتخاذ المدنيين دروعا بشرية ومنعهم من الخروج من مدينة غزة محاولات تضليل مفضوحة".

وأكدت حماس، أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على الاستمرار في ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء ودفعهم قسرا إلى النزوح بهدف تهجيرهم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن 350 ألفا من سكان مدينة غزة خرجوا منها حتى الآن، وفق زعمه.

وأوضح ديفيرن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يستغرق الأمر شهورا ليسيطر على النقاط الهامة بمدينة غزة وشهورا أخرى لتطهيرها، مؤكدا أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ومبدئية بالنسبة للجيش في غزة.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل حتى إعادة الأسرى والقضاء على حماس، مضيفا "الأسرى هم نصب أعيننا لذلك فإن عملية غزة ستكون تدريجية".

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحاول قدر الإمكان عدم المساس بالأسرى في غزة، موضحا أنه يعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب في غزة مهما استغرق الأمر من وقت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجمنا أهدافا في لبنان أمس وقصفنا اليوم أهدافا أخرى في اليمن".