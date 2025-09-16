جيش الاحتلال يزعم: 350 ألفًا من سكان مدينة غزة خرجوا منها حتى الآن

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الثلاثاء، إن تقديرات الجيش تشير إلى أن 350 ألفا من سكان مدينة غزة خرجوا منها حتى الآن، وفق زعمه.

وأوضح ديفيرن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما يستغرق الأمر شهورا ليسيطر على النقاط الهامة بمدينة غزة وشهورا أخرى لتطهيرها، مؤكدا أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ومبدئية بالنسبة للجيش في غزة.

وأشار ديفرين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل حتى إعادة الأسرى والقضاء على حماس، مضيفا "الأسرى هم نصب أعيننا لذلك فإن عملية غزة ستكون تدريجية".

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحاول قدر الإمكان عدم المساس بالأسرى في غزة، موضحا أنه يعمل من أجل تحقيق أهداف الحرب في غزة مهما استغرق الأمر من وقت.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "هاجمنا أهدافا في لبنان أمس وقصفنا اليوم أهدافا أخرى في اليمن".

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا لم تطلق حركة حماس سراح الأسرى وتسلم سلاحها "فسوف ندمر مدينة غزة".

وحرض وزير الدفاع الإسرائيلي على تكثيف العملية العسكرية في غزة، قائلًا: "يجب التحرك بكل قوة في غزة لإلحاق الضرر بالعدو من أجل حماية جنودنا".