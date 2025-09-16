الجيش الإسرائيلي يبدأ الهجوم على ميناء الحديدة باليمن
04:24 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
وكالات
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ هجومًا على ميناء الحديدة في اليمن.
كما أكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن عدوانًا إسرائيليًا بدأ على ميناء الحديدة.
وقبل قليل، وجه الجيش الإسرائيلي، إنذارًا عاجلًا إلى كل الموجودين في ميناء الحديدة في اليمن، وقال إنه سيهاجم الميناء خلال الساعات المقبلة.
ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلائه بشكل فوري.
فيديو قد يعجبك: