روبيو: شكرت أمير قطر على جهود الوساطة

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه التقى، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، أمير قطر ورئيس الوزراء وزير الخارجية، و"أكدنا الشراكة الأمنية بين بلدينا".

وأضاف روبيو، أنه شكر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على جهود الوساطة المستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام وإعادة الأسرى لديارهم.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الدوحة والحرب على غزة.

ووجه الأنصاري رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مفادها أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.