بعد اجتياح غزة.. الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي "عاجل"

وكالات

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي استثنائي وعاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إنها تنظر بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير.

وأكدت أن الاجتياح إمعانًا في استهداف المدنيين وتحويل مدينة غزة إلى مقبرة جماعية وأرض غير صالحة للحياة كما هو حال المساحة الأوسع من القطاع، ودفع ما يقارب مليون فلسطيني للنزوح والتنقل وسط دائرة محكمة من الموت.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي استثنائي لوقف هذه الجريمة الكبرى وتعظيم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تضمن الوقف الفوري للحرب والعدوان وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم من القطاع والإفراج الفوري عن الأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام في إطار تطبيق إعلان نيويورك لحل الدولتين.

الخارجية: تطالب بتدخل دولي استثنائي وعاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة



عجز الدبلوماسية الدولية في وقف الحرب مريب وغير مبرر



تنظر الوزارة بخطورة بالغة لتفاخر أركان حكومة الاحتلال ببدء اجتياح مدينة غزة وتعريض حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين لخطر القتل والتهجير، وتعتبره إمعاناً… pic.twitter.com/QB1nHIb5o1 — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 16, 2025

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.