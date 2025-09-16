إعلان

وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور

02:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إيفيت كوبر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "متهور" و"مروع للغاية".

وقالت كوبر، إن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الأسرى للخطر.

من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن توسيع إسرائيل عمليتها سيمحو الأمل لدى الأسرى ويزيد بؤس سكان غزة.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية الهجوم الإسرائيلي على غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة