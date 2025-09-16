وزيرة الخارجية البريطانية: الهجوم الإسرائيلي على غزة متهور

وكالات

وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه "متهور" و"مروع للغاية".

وقالت كوبر، إن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين الأبرياء ويعرض الأسرى للخطر.

من جهته، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن توسيع إسرائيل عمليتها سيمحو الأمل لدى الأسرى ويزيد بؤس سكان غزة.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.