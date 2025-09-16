إعلان

الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لجعل مدينة غزة غير صالحة للسكن ودفع السكان للهجرة

08:17 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

مدينة غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبينزا، إن إسرائيل تحاول جعل مدينة غزة غير صالحة للسكن كجزء من هجومها على أكبر منطقة حضرية في القطاع.

وقالت ألبينزا للصحفيين في جنيف: "إسرائيل تقصف بأسلحة غير تقليدية إنها تحاول تهجير الفلسطينيين قسرًا لماذا؟، هذا هو الجزء الأخير من غزة الذي يجب جعله غير صالح للسكن قبل المضي قدمًا في التطهير العرقي لتلك المنطقة من الأرض".

واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وقالت إن المجتمع الدولي متواطئ في الجريمة، وفقا لما ذكرته معا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة غزة الأمم المتحدة عل مدينة غزة غير صالحة للسكن غزة العملية البرية بمدينة غزة قصف إٍسرائيلي على غزة انطلاق العملية البرية في غزة قصف مدينة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان