

وكالات

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبينزا، إن إسرائيل تحاول جعل مدينة غزة غير صالحة للسكن كجزء من هجومها على أكبر منطقة حضرية في القطاع.

وقالت ألبينزا للصحفيين في جنيف: "إسرائيل تقصف بأسلحة غير تقليدية إنها تحاول تهجير الفلسطينيين قسرًا لماذا؟، هذا هو الجزء الأخير من غزة الذي يجب جعله غير صالح للسكن قبل المضي قدمًا في التطهير العرقي لتلك المنطقة من الأرض".

واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وقالت إن المجتمع الدولي متواطئ في الجريمة، وفقا لما ذكرته معا.