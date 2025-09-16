

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب.

وأوضح كاتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن"، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع بشكل مكثف عقب إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.