قدره 15 مليار دولار.. ترامب يطلب تعويضًا خياليًا عن أكاذيب بحقه

07:41 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار دولار على خلفية "أكاذيب بحقه".

وجاء في بيان للرئيس ترمب أنه قد رفع الدعوى القضائية ضد الصحيفة الأمريكية تتضمن تهمتي القذف والإضرار بالسمعة، على خلفية "أكاذيب استمرت لعشرات السنين" بحقه.

وكتب ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أرفع دعوى قضائية بتهمتي القذف والإضرار بالسمعة بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز"، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب حماس ترد على ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز
