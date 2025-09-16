قدره 15 مليار دولار.. ترامب يطلب تعويضًا خياليًا عن أكاذيب بحقه



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" للمطالبة بتعويض قدره 15 مليار دولار على خلفية "أكاذيب بحقه".

وجاء في بيان للرئيس ترمب أنه قد رفع الدعوى القضائية ضد الصحيفة الأمريكية تتضمن تهمتي القذف والإضرار بالسمعة، على خلفية "أكاذيب استمرت لعشرات السنين" بحقه.

وكتب ترامب على صفحته في منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يشرفني أن أرفع دعوى قضائية بتهمتي القذف والإضرار بالسمعة بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز"، وفقا لروسيا اليوم.