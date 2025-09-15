قمة الدوحة: ندعو لـ مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

وكالات

دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي انعقدت اليوم الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، على خلفية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة "حماس" في الدوحة.

واعتبر البيان أن الاعتداء الإسرائيلي يقوض جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة أن تتخذ جميع الدول التدابير القانونية اللازمة لمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن العدوان لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي ويعرقل جهود إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، حيث أشاد القادة بالموقف "الحضاري والمسؤول" الذي انتهجته الدوحة في التعامل مع الاعتداء، معلنين دعمًا كاملاً للوساطات التي تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على غزة.

وأشار البيان إلى الرفض القاطع من الدول العربية والإسلامية لمحاولات تبرير العدوان الإسرائيلي، محذّرة من التهديدات المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية وإسلامية، كما دعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى التنسيق لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وحثّت المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة لسيادة الدول.

وشهدت الدوحة انعقاد قمتين، خليجية وعربية إسلامية، بمشاركة زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الأراضي القطرية وتطورات الأوضاع في غزة.

