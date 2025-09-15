إعلان

القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة تختتم أعمالها باعتماد البيان الختامي

07:40 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

القمة العربية الإسلامية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أ ش أ

اختتمت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالعاصمة القطرية الدوحة أعمالها مساء اليوم الإثنين، باعتماد البيان الختامي الذي وافق عليه الحضور من الرؤساء والزعماء والقادة رؤساء الحكومات والوزراء.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال رئاسته نهاية الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية، مساء اليوم، ختام القمة بموافقة المشاركين بها على البيان الختامي.

وأشاد الشيخ آل ثاني بالجهود التي بذلها المشاركون في إعداد البيان الختامي والذي وافق عليه الحضور، موجها الشكر لكل الرؤساء والقادة والزعماء ورؤساء الحكومات والوزراء الذين شاركوا في أعمال القمة التي انطلقت اليوم بالدوحة، معربا عن أمله في أن تنعم المنطقة والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القمة العربية الإسلامية قمة الدوحة بيان قمة الدوحة قطر إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أمن جماعي ومصير مشترك ورفض للتهجير".. ننشر نص البيان الختامي لقمة الدوحة