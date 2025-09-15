إعلان

البرهان: الاعتداء الإسرائيلي لا يمس قطر وحدها وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم

06:20 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الفريق عبد الفتاح البرهان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عبدالله محمود:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأشار خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الإثنين، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي لا يمس قطر وحدها وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم.

وأكد تضامن السودان بالكامل مع دولة قطر ضد المؤامرة التي تعرضت لها، مضيفًا: "السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية".

وذكر رئيس مجلس السيادة في السودان، أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي المأساة الإنسانية في غزة، ويضعف فرص نجاح أي مساع للتهدئة.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الفتاح البرهان قمة قطر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الاعتداء الإسرائيلي على قطر القمة العربية الإسلامية الدوحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
بث مباشر.. قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم