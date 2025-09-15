كتب- عبدالله محمود:

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأشار خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الإثنين، إلى أن الاعتداء الإسرائيلي لا يمس قطر وحدها وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم.

وأكد تضامن السودان بالكامل مع دولة قطر ضد المؤامرة التي تعرضت لها، مضيفًا: "السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية".

وذكر رئيس مجلس السيادة في السودان، أن الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية تنهي المأساة الإنسانية في غزة، ويضعف فرص نجاح أي مساع للتهدئة.

