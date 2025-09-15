كتب- محمد جعفر:

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رفض ليبيا القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف سيادة دولة قطر، واصفًا هذا الاعتداء بأنه جزء لا يتجزأ من حملة الإبادة التي تستهدف قطاع غزة والتصعيد المتواصل ضد لبنان وسوريا وإيران.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، على أن أي اعتداء على دولة عربية أو إسلامية يمس الأمة بأسرها، معربًا عن تضامن ليبيا قيادة وشعبًا الكامل مع قطر في مواجهة هذا العدوان الجائر.

وأكد "المنفي"، ضرورة رفض أي محاولة لتقويض الوساطة المصرية القطرية التي تهدف إلى إنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيًا إلى تعزيز قرارات قمتي الرياض والدوحة بخطوات عملية تشمل اتخاذ موقف موحد داخل مجلس الأمن ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.

وشدد على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مطالبًا بحماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

