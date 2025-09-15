إعلان

اليمن: الاعتداء على قطر يؤكد أن الأمن العربي والإسلامي كلٌّ لا يتجزأ

05:58 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الدكتور رشاد محمد العليمي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد محمد العليمي، أن الاعتداء الإسرائيلي الغادر على دولة قطر مدان ويعد تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، مشددًا على أن ما حدث يوضح أن الأمن العربي والإسلامي كل لا يتجزأ.

وأوضح خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الإثنين، أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة دون أي محاسبة، ومواصلة الاعتداءات على دول المنطقة دون رادع، أدى إلى تجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة قطر.

ودعا الرئيس اليمني إلى تبني مقاربة قائمة على الحل العادل للقضية الفلسطينية، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، والتصدي للدول المارقة، مؤكدًا ضرورة موقف عربي وإسلامي موحد لحماية السيادة والأمن القومي.

رشاد محمد العليمي

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

رشاد العليمي اليمن قمة الدوحة قطر إسرائيل
