رئيس جزر القمر: أي مساس بأمن قطر هو مساس مباشر بأمننا القومي المشترك

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أدان رئيس جزر القمر غزالي عثماني بأشد العبارات التعدي الآثم على سيادة دولة قطر، مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها، بل يمس الأمن القومي العربي والإسلامي بأسره.

وقال الرئيس القمري خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة اليوم الإثنين، إن أي مساس بأمن قطر هو مساس مباشر بأمننا القومي المشترك، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدًا جماعيًا يتطلب ردًا جماعيًا.

وأضاف أن بلاده ترفض سياسات التهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى ضرورة وقفها بشكل فوري.

كما ثمّن جهود قطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أهمية هذه الوساطات في السعي لإنهاء العدوان وحماية المدنيين.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

