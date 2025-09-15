إعلان

الرئيس التركي: إسرائيل لن تتوقف ما لم تواجه بردع قوي وإجراءات عقابية

04:53 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رجب طيب أردوغان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن على القمة الحالية أن تترجم قراراتها إلى إعلان مكتوب يوجه إلى العالم، يعبر عن الموقف الموحد تجاه الاعتداء الإسرائيلي الأخير على دولة قطر.

وأشاد الرئيس التركي خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إدارته للأزمة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي، مؤكدًا أن ما تواجهه المنطقة هو "عقلية وذهنية إرهابية تعيش على الفوضى".

وأضاف أن مسؤولي إسرائيل ما زالوا يروجون لأوهام "إسرائيل الكبرى"، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات يهدد استقرار المنطقة بأكملها، مشددًا على أن "الأمة الإسلامية قادرة على وقف أطماعهم".

وتابع الرئيس التركي أن جرائم حكومة نتنياهو تشكل كلفة حتى على داعميها، داعيًا المجتمع الدولي إلى مراجعة دعمه لهذه السياسات.

وأكد أن "إسرائيل لن تتوقف ما لم تواجه بردع قوي وإجراءات عقابية".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة العربية الإسلامية الطارئة قمة الدوحة إسرائيل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قطر تفجيرات قطر
