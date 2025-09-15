إعلان

قمة الدوحة.. رئيس وزراء العراق يطالب بموقف عربي وإسلامي موحد

04:30 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الاعتداء على دولة قطر يبعث برسالة سلبية تقتل عن عمد فرص الحلول السلمية في المنطقة، مشددًا على أن استمرار السياسات الإسرائيلية دون رادع "سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف".

وقال السوداني خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، إن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي، داعيًا إلى التعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديدًا مباشرًا لجميع دول الكتلتين العربية والإسلامية.

واقترح رئيس الوزراء العراقي إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على قطر الشقيقة، مؤكدًا أن التضامن الجماعي هو السبيل لمواجهة الانتهاكات وحماية سيادة الدول الأعضاء.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف عربي وإسلامي دولة قطر
