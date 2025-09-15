إعلان

أمير قطر خلال قمة الدوحة: مخططات إسرائيل لتقسيم سوريا لن تمر

04:17 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

background

كتبت- أسماء البتاكوشي:

اتهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إسرائيل بالعمل على تقسيم سوريا، مؤكدًا أن "مخططاتها لن تمر".

أوضح أمير قطر خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة اليوم الإثنين، أن "قبول إسرائيل لمبادرة السلام العربية كان من شأنه أن يوفر على المنطقة بأسرها ما لا يُحصى من مآسٍ".

وأكد أن العاصمة الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنًا كانت تقيم فيه عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض.

وأوضح أن "المواطنين فوجئوا وصُدم العالم بأكمله من هذا العدوان والعمل الإرهابي الجبان"، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلى الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

