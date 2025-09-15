إعلان

أمير قطر خلال قمة الدوحة: نتنياهو يحلم بالهيمنة على المنطقة وحلمه لن يتحقق

04:14 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، إن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدًا لتهجير سكانها، مؤكدًا أن تل أبيب "تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة".

وأضاف أمير قطر خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، أن "تحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير"، مشددًا على أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم بتحقيق ذلك، لكنه حلم لن يتحقق".

وأشار إلى أن "حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية وعنصرية في الوقت ذاته"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة استمرار هذه السياسات على الأمن الإقليمي.

وختم أمير قطر بتأكيد أن بلاده عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن الدوحة ستواصل موقفها الثابت في رفض أي مشاريع تسعى لتغيير ملامح المنطقة العربية أو فرض الهيمنة عليها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إسرائيل تل أبيب القمة العربية الإسلامية الطارئة بنيامين نتنياهو قمة الدوحة تفجيرات قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم