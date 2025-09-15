كتبت- أسماء البتاكوشي:

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، إن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدًا لتهجير سكانها، مؤكدًا أن تل أبيب "تعتقد أنها تضع العرب تحت وقائع جديدة في كل مرة".

وأضاف أمير قطر خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، أن "تحويل المنطقة العربية إلى منطقة نفوذ إسرائيلية وهم خطير"، مشددًا على أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحلم بتحقيق ذلك، لكنه حلم لن يتحقق".

وأشار إلى أن "حكومة المتطرفين في إسرائيل تمارس سياسات إرهابية وعنصرية في الوقت ذاته"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة استمرار هذه السياسات على الأمن الإقليمي.

وختم أمير قطر بتأكيد أن بلاده عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أن الدوحة ستواصل موقفها الثابت في رفض أي مشاريع تسعى لتغيير ملامح المنطقة العربية أو فرض الهيمنة عليها.