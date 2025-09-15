أمير قطر: الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أكد أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أن العاصمة الدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف مسكنًا كانت تقيم فيه عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض. وأوضح أن "المواطنين فوجئوا وصُدم العالم بأكمله من هذا العدوان والعمل الإرهابي الجبان"، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة تحولت إلى حرب إبادة.

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل منذ عامين كوسيط لإنهاء "حرب الإبادة في غزة" والتوصل إلى اتفاق يشمل إعادة الرهائن.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي تسبب في سقوط قتلى بينهم مواطن قطري، معتبرًا "هذا العدوان عمل إرهابي جبان وصادم للعالم كله".

وأشار أمير قطر إلى أن الدوحة تستضيف وفودًا من حماس وإسرائيل، وأن الوساطة القطرية أسفرت عن تحرير أسرى إسرائيليين وأسرى فلسطينيين في مراحل سابقة.

وكشف أنه عند وقوع الاعتداء الغادر كانت قيادة حماس تدرس اقتراحًا أمريكيًا تسلمته من قطر ومصر، لافتًا إلى أن موقع اجتماع قادة حماس لبحث الورقة الأمريكية كان معروفًا للجميع.

وتساءل أمير قطر: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحماس فلماذا تفاوضها؟"، مضيفًا أن "من يعمل على نحو مثابر ومنهجي على استهداف طرف تفاوضي فإنه يعمل على إفشال المفاوضات".

وأوضح أن "العدوان الإسرائيلي سافر وغادر وجبان"، مؤكدًا أن استهداف وسطاء التفاوض يمثل تهديدًا مباشرًا لمساعي الحل السياسي.