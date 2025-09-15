بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر

وكالات

انطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلى الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

وتم تقديم مشروع البيان الختامى من الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة الذي عقد أمس الأحد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي محمد إبراهيم طه ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية.