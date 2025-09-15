إعلان

شجار بين ركاب إسرائيليين على متن رحلة من تل أبيب إلى بوخارست

03:45 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

شجار بين ركاب إسرائيليين

بوخارست- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام رومانية أن شجارا اندلع بين إسرائيليين على متن رحلة جوية من تل أبيب إلى بوخارست مساء أمس الأحد.

وبعد الهبوط في بوخارست في وقت مبكر من اليوم الاثنين، فرضت السلطات غرامة بقيمة 4000 ليو روماني (نحو 925 دولار) لكل من السبعة أشخاص الذين يتردد أنهم شاركوا في الشجار.

وذكرت وسائل الإعلام أن مكتب الادعاء العام سوف يقوم باستجواب الأفراد المتورطين.

ولم تعلق الشرطة على الدافع وراء الشجار. وقالت إنه تم إبلاغ طاقم الطائرة بشأن " اندلاع شجار عفوي بين مواطنين إسرائيليين".

شجار بين ركاب إسرائيليين متن رحلة تل أبيب بوخارست
