فيديو صادم.. أعمام ينهالون بالضرب على طفل من ذوي الهمم بالخليل

03:12 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أعمام ينهالون بالضرب على طفل من ذوي الهمم بالخليل

وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأساوي لتعذيب طفل فلسطيني من ذوي الهمم على يد شخصين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، إن الطفل الذي ظهر في المقطع وهو مُقيد، تعرّض للضرب المبرح على يد أعمامه بعد اتهامه بالسرقة، وذلك بحضور والده.

وأثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، تمكن جهازا الشرطة والأمن الوقائي، مساء الأحد، من إلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم بحادثة تعذيب الطفل، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات.

ضرب طفل من ذوي الهمم تعذيب طفل فلسطيني منصات التواصل الاجتماعي
