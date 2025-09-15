فيديو صادم.. أعمام ينهالون بالضرب على طفل من ذوي الهمم بالخليل

وكالات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مأساوي لتعذيب طفل فلسطيني من ذوي الهمم على يد شخصين في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقال مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، إن الطفل الذي ظهر في المقطع وهو مُقيد، تعرّض للضرب المبرح على يد أعمامه بعد اتهامه بالسرقة، وذلك بحضور والده.

وأثار مقطع الفيديو غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، تمكن جهازا الشرطة والأمن الوقائي، مساء الأحد، من إلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم بحادثة تعذيب الطفل، وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات.