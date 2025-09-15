الإعدام لثلاثة متهمين في قضية "مذبحة طوخ"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالإعدام شنقاً لثلاثة متهمين وبالسجن المشدد لمدة عامين لمتهم رابع بعد إدانتهم بارتكاب جريمة مروعة تضمنت الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام أسلحة نارية وأدوات حادة إضافة إلى حيازة مواد مخدرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وسرقة متعلقات المجني عليه ثم التخلص من جثمانه بإلقائه في أحد المجاري المائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل وعضوية المستشارين خالد علي إبراهيم علي وأحمد عمر حسين محمد وأمانة سر محمد فرحات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بمذبحة طوخ.

وتعود وقائع القضية رقم 32862 لسنة 2023 جنايات طوخ والمقيدة برقم 3366 لسنة 2023 كلي شمال بنها إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهمين سمر جابر ص ع وأحمد م س م خ ومحمد م ش م م خ ومحمود ج ج ع إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات عن اتفاق المتهمين الأول والثاني والثالث على استدراج المجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي عن طريق المتهمة الأولى التي تواصلت معه مستغلة العلاقة السابقة بينهما وأقنعته بالحضور إلى منزلها بحجة لقائها في غياب زوجها. وعقب وصوله إلى المنزل قدمت له طعاماً وشراباً أعدهما المتهم الثاني ووضع بهما مادة مخدرة أفقدته وعيه ثم باغته المتهمان الثاني والثالث بالضرب باستخدام عصا خشبية وماسورة حديد بينما كممت المتهمة الأولى فمه ثم قاموا بتقييده بلاصق وحبل قبل أن يخنقه المتهم الثاني حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الجناة استولوا على هاتف المجني عليه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته، كما التقط المتهم الثاني مقطعاً مصوراً له في أوضاع مخلة وهو فاقد الوعي ثم استعانوا بالمتهم الرابع الذي ساعدهم في نقل الجثمان مستخدماً سيارته وألقوا به في أحد المجاري المائية لإخفاء معالم الجريمة.

وبعد جلسات المحاكمة وما تضمنته من تقارير الطب الشرعي والتحقيقات قررت المحكمة إدانة المتهمين الثلاثة الأول ومعاقبتهم بالإعدام شنقاً ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد عامين ليغلق الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة القليوبية والمعروفة إعلامياً بمذبحة طوخ.