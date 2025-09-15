"فخ الموت".. لواء إسرائيلي بارز يوجه رسالة تحذير لرئيس الأركان

وكالات

وجّه اللواء احتياط يتسحاق بريك تحذيرًا شديدًا إلى رئيس الأركان إيال زامير، قائلًا إن الدفع بالقوات نحو قطاع غزة قد يتحول إلى “فخ الموت” يودي بأرواح الجنود والأسرى على حد سواء.

وقيّم في مقالة بصحيفة معاريف قيّم بريك نتائج عملية “عربات جدعون” ووصفها بأنها لم تحقق لا هزيمة حماس ولا تحريرًا للأسرى، بل خلّفت خسائر بشرية كبيرة شملت قتلى وجرحى وحالات صدمة نفسية بين المقاتلين.

وتطرق بريك إلى مواقف زامير التي نُقلت في إطار الاجتماعات الحكومية المصغرة، حيث عبّر الأخير عن شكوكه بأن احتلال غزة سيؤدي بالضرورة إلى قهر حماس، وأن هدف العملية كان توجيه ضربات مدمرة للبنى التحتية في لواء مدينة غزة أكثر من السعي لتصفية المسلحين.

كما نوّه إلى أن الاحتلال الشامل قد يعرض أسرى لخطر أكبر ويستنزف قدرات الجيش، وأنه أشار إلى أن تحرير الرهائن ربما بات شبه مستحيل.

مع ذلك، يقول بريك إن توجه الحكومة للانتقال إلى احتلال شامل جاء رغم هذه التحفّظات، ما دفعه إلى التساؤل عن جدوى قيادة الجنود إلى معارك تبدو خاسرة مسبقًا.

وطالب زامير بتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية، مرشحًا أن تكون الاستقالة خيارًا ممكنًا بدلًا من المضي في قرار يصفه بـ"قَفْزٍ نحو مأساة".

وحذر من أن دفع الجيش في هذا المسار سيلحق أضرارًا بعميقة بالقيم العسكرية ومعنويات القوات، وأن الحكومة قد تتنصل لاحقًا من النتائج بينما سيقع عبء الفشل على القيادات.

في ختام مقاله دعا بريك إلى إعادة هيكلة المستويات القيادية السياسية والعسكرية التي اعتبرها جزءًا من إخفاقات إدارة الحرب في محيط غزة، واقترح تعيين ضباط احتياط ذوي خبرة في مناصب قيادية مؤقتة، مع برنامج تدريبي يمتد لثلاث سنوات لإعادة بناء قدرات الضباط الشبان وثقافة تنظيمية سليمة قبل تسليمهم المسؤوليات.