زامير يحذر نتنياهو: احتلال غزة يتطلب 6 أشهر.. ولن تُهزم حماس

وكالات

أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن السيطرة على مدينة غزة ستتطلب نحو 6 أشهر، وفق ما نقلت القناة 12 العبرية.

وقالت القناة العبرية، إن زامير وجّه رسالة واضحة للقيادة السياسية في جلسة مغلقة، قال فيها إنه "حتى بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، فإن حماس لن تُهزم عسكريًا وسياسيًا"، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام المؤسسة العسكرية بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح زامير، أن الهدف من موقفه هو "توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة في غزة"، بحسب القناة ذاتها.

بحسب تقديرات زامير، فإن إلحاق هزيمة شاملة بحماس يستدعي التوغل إلى ما بعد مدينة غزة، وصولًا إلى المعسكرات المركزية، مع فرض السيطرة على المنطقة من الناحية المدنية أيضًا.

وفي 8 أغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عملية "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة، كبرى مدن القطاع، وآنذاك، أكد زامير أنه لا يريد أن يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية مدنية في الأماكن التي سيحتلها.