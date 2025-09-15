إعلان

عباس عراقجي: نقف بجانب قطر وجميع الإخوة المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة

08:46 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

عباس عراقجي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن قدومه إلى العاصمة القطرية الدوحة بمثابة الرسالة الواضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر في وجه التصرفات الإسرائيلية.

وكتب الوزير عراقجي في حسابه عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة".

وأرفق عراقجي في منشوره صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة.

يشار إلى أن طهران أعلنت يوم أمس على لسان المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الايرانية، مهدي سنائي، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة زعماء الدول العربية والإسلامية التي تلتئم اليوم في الدوحة، باقتراحات حول الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال سنائي: "نظرا للعدوان الأخير على إيران وكذلك الهجوم الذي وقع على دولة قطر، فقد ارتفع مستوى التحذير واليقظة في المنطقة، هذه التطورات تذكرنا مرة أخرى بضرورة إنشاء آليات إقليمية وإسلامية لضمان الاستقرار والأمن المستدام"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي لوزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وقوف بلاده دون تردد إلى جانب قطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي العاصمة القطرية الدوحة الشعب الإيراني التصرفات الإسرائيلية وزير الخارجية الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان