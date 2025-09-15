

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن قدومه إلى العاصمة القطرية الدوحة بمثابة الرسالة الواضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر في وجه التصرفات الإسرائيلية.

وكتب الوزير عراقجي في حسابه عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة برسالة واضحة من الشعب الإيراني بأن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين ضد الآفة التي تروع المنطقة".

وأرفق عراقجي في منشوره صورة لقاء جمعه برئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم في العاصمة الدوحة.

يشار إلى أن طهران أعلنت يوم أمس على لسان المساعد السياسي في مكتب الرئاسة الايرانية، مهدي سنائي، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيشارك في قمة زعماء الدول العربية والإسلامية التي تلتئم اليوم في الدوحة، باقتراحات حول الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال سنائي: "نظرا للعدوان الأخير على إيران وكذلك الهجوم الذي وقع على دولة قطر، فقد ارتفع مستوى التحذير واليقظة في المنطقة، هذه التطورات تذكرنا مرة أخرى بضرورة إنشاء آليات إقليمية وإسلامية لضمان الاستقرار والأمن المستدام"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي لوزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وقوف بلاده دون تردد إلى جانب قطر.